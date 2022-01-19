Арестович заявил, что не может простить "слабость" украинской власти.

Алексей Арестович объяснил свое увольнение с поста внештатного советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Он намекнул, что принял решение в связи с ситуацией вокруг пятого президента Петра Порошенко.

Об этом Арестович сообщил в своем Facebook.

Он раскритиковал и Порошенко, и власть Зеленского. По его словам, он не может простить нынешней власти "слабость".

"Знаете, я не собирался увольняться. В понедельник я приехал на работу, как обычно, подошел к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог. Потому, что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы макиавелли, цинизм, холодный расчет и все такое). Но слабости я простить не могу", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСуд отпустил Порошенко под личное обязательствоПри этом он указал, что ему "не по пути" с теми, кто организовал "шоу в Жулянах".

"Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, закрепившего слабость, как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути", - подытожил Арестович.

Возвращение Порошенко – что произошло в Жулянах

17 января в Украину из Польши вернулся нардеп, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко. Самолет из Варшавы приземлился в столичном аэропорту "Жуляны".

В аэропорту собрались сотни сторонников Порошенко, а также правоохранители. По прибытию в Киев соратник пятого президента Алексей Гончаренко сообщил, что во время пограничного контроля к Порошенко подошли следователи ГБР, чтобы вручить повестку в суд. При этом пограничники якобы забрали паспорт политика и не пропускали в Украину. Позже документы все же вернули.

"Часть сотрудников ГБР была в черной форме, они забрали мой паспорт и пытались не пустить на территорию Украины, и якобы пытались установить, являюсь ли я Петром Порошенко. Так сильно они нас "ждали". Так сильно они нас боятся. Так сильно они дают приказы силовикам бороться с оппозицией. Они свои усилия направили не на защиту державы и борьбу с агрессором, а на борьбу с оппозицией, выборочное правосудие, разрушение верховенства права", - заявил Порошенко.

После этого политик вышел к своим сторонникам и произнес пламенную речь, после чего отправился в суд.

В свою очередь в ГБР заявили, что Порошенко "отказался от получения процессуальных документов, игнорировал законные требования следователя, при этом личности, которые были с ним, оказывали физическое сопротивление".

Как ранее сообщал УНИАН, Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника руководителя Офиса президента и - спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

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