По данным источников журналистов, документов об увольнении Арестович пока не подписывал.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который на днях якобы уволился с этой должности, на самом деле не писал заявление об отставке.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники на Банковой.

"В Офисе о его "увольнении" узнали так же, как все - из СМИ", - пишет издание.

Как рассказали источники, из-за того, что Арестович не подписывал документов об увольнении, формально он остается советником Андрея Ермака. Кроме того, сотрудничество с ним может быть продолжено.

"Ермак и Арестович договорились о встрече, в этой истории еще рано ставить последнюю точку", - говорится в сообщении.

Что известно об отставке Арестовича

Как ранее сообщал УНИАН, Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника руководителя Офиса президента и спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. По его словам, сделал он это по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

Впоследствии Арестович объяснил причину увольнения и намекнул на "шоу" вокруг Порошенко.

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