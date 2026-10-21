Удар по нефтяному терминалу в Ростове: Украина повредила восемь из двенадцати резервуаров

Пострадавший терминал расположен в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону.

В результате удара беспилотников по нефтеналивному терминалу Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП) в Ростове-на-Дону повреждены как минимум восемь из двенадцати крупных резервуаров. О последствиях атаки свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный Exilenova+.

"Спутниковый снимок терминала по экспорту нефтепродуктов "Ростовский" (НЗНП) после атаки украинских беспилотников. В ходе атаки были повреждены восемь резервуаров для хранения нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

Удар беспилотников по терминалу в Ростове – что известно

Как сообщал УНИАН, 10 октября украинские дроны нанесли удар по нефтеналивному терминалу в российском городе Ростов-на-Дону. На месте удара вспыхнул масштабный пожар. Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку БПЛА на регион и пожар в городе.

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Дроны поразили нефтеналивной терминал Новошахтинского НПЗ – "Нефтеналивной терминал НЗНП", который ранее назывался "Юг Руси".

Пострадавший терминал расположен в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Его используют для перевалки нефтепродуктов на экспорт, обеспечения российской армии топливом и получения валютных поступлений. Проектная мощность объекта составляет около 2,5 млн тонн в год.

Предыдущий удар по нефтеналивному терминалу был нанесен 9 июля 2026 года.

Губернатор также сообщил о повреждении железнодорожного моста, что привело к остановке движения в обоих направлениях.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что поврежденный мост является одним из ключевых в обеспечении российской группировки. Также, по его словам, были повреждены два судна в порту Азов.

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