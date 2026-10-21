Россия и Украина зашли в тупик и на фронте, и за столом переговоров, - CNN

Москва настаивает на территориальных уступках со стороны Украины, тогда как Киев отказывается отдавать Донбасс и требует гарантий безопасности.

Мирный процесс по прекращению войны России против Украины зашел в тупик. Пока Киев и европейские союзники пытаются согласовать предложения, которые могли бы удовлетворить президента США Дональда Трампа, Москва продвигает свои условия и пытается заинтересовать Вашингтон экономическим сотрудничеством, пишет CNN.

Переговорный процесс фактически развивается по двум параллельным сценариям. Европейские партнеры и Украина пытаются найти приемлемый формат мирного соглашения, тогда как Кремль предлагает американской стороне бизнес-возможности, рассчитывая укрепить отношения с Вашингтоном и одновременно продолжать наступление на фронте.

В этих процессах участвуют специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые поддерживают контакты с представителями обеих сторон.

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Чего требует Россия

Ключевым препятствием для достижения мира остаются требования Кремля. Российский лидер Владимир Путин хочет, чтобы Украина передала России оставшуюся подконтрольную Киеву часть Донбасса без дальнейших боевых действий.

Москва также давно настаивает на демилитаризации Украины, отказе от вступления в НАТО и смене руководства в Киеве. В материале отмечается, что эти требования являются непрактичными или фактически неосуществимыми в условиях войны.

В то же время вопрос Донбасса остается одним из главных направлений давления на Украину.

Почему Украина не соглашается отдать Донбасс

Украинская сторона не считает территориальные уступки приемлемым путем к миру. Одним из главных аргументов является стратегическое значение территорий, остающихся под контролем Украины.

Российские беспилотники регулярно атакуют Краматорск, преследуя даже мирных жителей. Славянск, Доброполье и Константиновка также страдают от российских ударов и планерных авиабомб. В результате боевых действий гражданская жизнь в этих городах существенно сократилась.

На важность обороны Донецкой области обратил внимание и Марко Рубио, государственный секретарь США и один из ключевых представителей администрации Трампа.

В интервью изданию Breitbart News он заявил, что Россия контролирует всю Донецкую область, за исключением 11% её территории. По его словам, Украина рассматривает подконтрольную ей часть региона как важную линию обороны:

"Они утверждают, и военные стратеги говорят, что это правда, что это последняя линия обороны… Оттуда просто прямой путь на Киев".

Он также отметил, что Россия, не добиваясь желаемого продвижения, пытается нанести Украине значительный ущерб с помощью атак беспилотниками, баллистическими ракетами и ударов по энергетической инфраструктуре. Украина в ответ наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время Рубио признал усилия Уиткоффа и Кушнера, направленные на завершение войны, но добавил:

"Мы хотели бы, чтобы война закончилась, но в конечном итоге у нас есть и другие приоритеты в мире, на которых мы также сосредоточены".

Как Трамп давит на Украину и что получает Россия

В последние недели администрация Трампа предприняла ряд шагов, которые могут быть выгодны Москве, хотя конкретные условия будущего мирного соглашения Вашингтон до сих пор четко не определил.

Среди них – решения, связанные с российским дизельным топливом, временным прекращением ударов по энергетической инфраструктуре, ограничениями работы спутниковой связи Starlink и обмена разведывательной информацией.

В материале также упоминаются задержки с поставками американских ракет-перехватчиков и неоднократные призывы Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть свой пост.

Кроме того, финансовая поддержка Украины со стороны США в течение нескольких месяцев существенно сократилась, а основная нагрузка по финансированию военной помощи все больше ложится на европейских партнеров.

В то же время ситуация с американской поддержкой остается неоднозначной. Зеленский после встреч в Норвегии заявил, что надеется на положительный ответ Рубио по поводу систем противовоздушной обороны Patriot и спутниковой связи Starlink.

Он также поблагодарил США за возобновление обмена разведывательной информацией.

"Благодарны за то, что обмен разведывательными данными с Соединёнными Штатами теперь работает", – сказал украинский президент.

Тем временем Уиткофф готовится отправиться в Россию. Какие именно предложения он представит Путину, остается неясным.

Почему Трамп продолжает менять курс

Канал связывает действия американского президента с внутриполитическими расчетами в преддверии промежуточных выборов в США. По его мнению, часть политиков пытается дистанцироваться от решений Трампа в отношении России, а некоторые предложенные меры оказываются непрактичными или недолговечными.

В частности, договоренности по дизельному топливу вряд ли быстро снизят цены на бензин в США, а европейские ограничения могут уменьшить финансовые выгоды для России. Объявленное Трампом энергетическое перемирие оказалось кратковременным, а ситуация с ограничениями спутниковой связи и разведывательной поддержки осталась противоречивой.

Такая политика может быть ориентирована не только на текущие переговоры, но и на политические перспективы после промежуточных выборов.

Зеленский меняет подход к Вашингтону

Украина, похоже, всё меньше рассчитывает на то, что дипломатические комплименты в адрес Трампа помогут сохранить американскую поддержку. Вместо этого Киев пытается подготовиться к сценарию, при котором придётся действовать с большей самостоятельностью.

Европейские партнеры также осознают необходимость подготовки к возможным изменениям в политике США.

В то же время полного разрыва между Киевом и Вашингтоном пока не произошло. Во вторник Рубио провел 45-минутный телефонный разговор с Зеленским. Этот контакт может свидетельствовать о том, что американская администрация продолжает поддерживать диалог с Украиной, несмотря на разногласия.

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с представителями США о завершении войны. Стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины и перспективы трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

После переговоров СМИ стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа намерена инициировать расширение круга участников переговорного процесса по прекращению войны в Украине.

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