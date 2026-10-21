Немецкие истребители перехватили пассажирский самолет: что произошло на борту

Истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух после того, как авиадиспетчеры потеряли связь с экипажем пассажирского самолета Airbus A321neo.

Немецкие военные подняли в воздух два истребителя для перехвата пассажирского самолета авиакомпании British Airways после потери радиосвязи с его экипажем. Инцидент произошел в субботу во время выполнения рейса BA899 из Пафоса на Кипре в лондонский аэропорт Хитроу, пишет Onet.

Полет проходил штатно, пока самолет не приблизился к воздушному пространству Германии. Согласно процедуре, экипаж должен был установить связь с соответствующим центром управления воздушным движением, однако этого не произошло. Дальнейшие попытки диспетчеров связаться с пилотами также оказались безуспешными.

После сообщения об инциденте немецкие власти приняли решение поднять в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon, принадлежащих немецким ВВС – Люфтваффе.

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Что произошло после перехвата самолета

Истребители перехватили Airbus A321neo, визуально идентифицировали его и сопровождали примерно 15 минут.

После этого связь с пилотами пассажирского самолета восстановилась. По словам тех, кто контролировал радиообмен, экипаж после восстановления контакта казался "достаточно обеспокоенным".

В итоге самолет благополучно продолжил полет в Лондон.

Почему пилоты потеряли связь с диспетчерами

Причина инцидента пока неизвестна. Среди возможных объяснений рассматривают технический сбой радиосистемы или случайную настройку неправильной частоты связи.

Также предполагают, что оба пилота могли не услышать вызовы авиадиспетчеров. Однако ни одна из этих версий пока не подтверждена. Информации о пострадавших или повреждениях самолета в предоставленном сообщении нет.

Другие инциденты с самолетами

Как сообщал УНИАН, самолет British Airways, выполнявший рейс из Лондона в Чикаго, был вынужден развернуться и вернуться в аэропорт Хитроу из-за технической неисправности. Boeing 777 находился на высоте около 11 400 метров над Ирландией, когда внезапно начал снижаться, а на борту открылись отсеки для кислородных масок.

Пилоты быстро отреагировали на ситуацию и выполнили необходимые процедуры. По словам пассажиров, несмотря на инцидент, паники на борту не было.

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