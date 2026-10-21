Без поддержки США Украины бы не существовало, - Рубио

Такое заявление он сделал в ответ на вопросы об ограничении работы Starlink для Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что без помощи Америки Украина "не существовала бы". Об этом он сказал журналистам в среду во время визита в Индию, передает Bloomberg.

"Если бы не помощь Соединенных Штатов, в частности во времена администрации Трампа, Украины сейчас не было бы. Украина как суверенное государство не существовала бы", – подчеркнул Рубио.

Политик высказал такие замечания, отвечая на вопрос о публикации издания The Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что генеральный директор SpaceX Илон Маск недавно приказал замедлить работу спутниковой системы Starlink, которая помогает Украине отражать смертоносные российские воздушные атаки.

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"В статье со ссылкой на неназванных американских и других чиновников говорится, что Маск обсудил решение по поводу Starlink с президентом Дональдом Трампом после того, как информация о замедлении стала общеизвестной. Газета также сообщила, что, по словам лица, осведомленного об этом вопросе, Маск, соратник Трампа, обсуждал вопрос о замедлении работы Starlink с представителями администрации еще до того, как это решение вступило в силу", – цитирует Bloomberg.

В то же время Рубио заявил, что ему ничего не известно о том, что Трамп знал об этом заранее, а также добавил, что США в любом случае не могут контролировать, что частная компания делает со своим продуктом.

"Неправда, что мы как-то знали об этом заранее или каким-либо образом руководили этим процессом", – добавил госсекретарь США.

По его словам, США "больше не будут занимать оборонительную позицию по этой теме", добавив, что украинские бойцы "абсолютно очень храбро" противостояли России.

Также Рубио высказался по поводу визита специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа в Санкт-Петербург на фоне переговоров о прекращении войны.

Политик подчеркнул, что в настоящее время переговоры сосредоточены на судьбе восточного региона Украины, а именно Донбасса, отметив, что для преодоления разногласий было предложено несколько "креативных идей".

"Обеим сторонам придется пойти на определенные уступки", и эти переговоры носят сложный характер. Думаю, для Украины главной целью является обеспечение долгосрочной безопасности и защищенности, чтобы в будущем она никогда больше не подверглась вторжению или нападению", – сказал Рубио.

Starlink для Украины – что известно

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не ограничивали работу Starlink для военных в Украине.

"Мы ничего не отзывали. Существуют условия предоставления услуг, которых, в конечном счете, необходимо придерживаться, и именно с этого все и начинается. Starlink имеет право принимать такие решения. Однако, на наш взгляд, ничего не изменилось. Мы не издавали никаких приказов или чего-то подобного", – сказал он.

В то же время CNN писало, что сенаторы требуют привлечь к ответственности тех, кто блокировал Starlink в Украине. Депутат из Пенсильвании Майк Фицпатрик пообещал, что те, кто ограничивает деятельность Starshield, "станут предметом тщательного расследования и будут привлечены к полной ответственности".

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