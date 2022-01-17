Политик подчеркнул, что "информация пока неофициальная".

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника руководителя Офиса президента и - спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

Об этом он сообщил в комментарии"4 канала".

По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

Арестович подчеркнул, что" информация пока неофициальная", и ушел он по "личным причинам".

Читайте такжеПорошенко избирают меру пресечения в Печерском суде (онлайн-трансляция)Справка УНИАН. Алексей Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса Президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года. При этом 28 октября 2020 года стал спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

Как ранее сообщал УНИАН, Алексей Арестович неоднократно попадал в скандалы из-за своих провокационных заявлений. Так, в один из последних раз он сделал жесткое заявление в адрес России, рассказав, что ей грозит в случае нового вторжения в Украину.

Он заявил, что военная группировка РФ "недостаточно совершенна", чтобы нанести поражение Украине. Как утверждал Арестович, Россия в случае нападения сама проиграет.

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