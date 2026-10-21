Booking.com назвал недооцененные города, которые будут популярны среди туристов в 2027 году

Несколько из них находятся в Европе.

Традиционно ближе к осени-зиме многие профильные порталы и компании обнародуют свои прогнозы по поводу самых популярных туристических направлений на следующий год.

Крупнейшая в мире платформа по бронированию жилья для туристов Booking.com также решила не отставать и представила свой топ самых трендовых городов в 2027 году.

В своем ежегодном исследовании Travel Predictions компания прогнозирует, что в 2027 году путешествия перестанут следовать привычным сценариям.

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"Путешественники все чаще будут открыты для неожиданностей, попутно раскрывая в себе новые грани. Будь то поездка, в которой человек пробует что-то совершенно нехарактерное для себя (77%), выбор направления под влиянием текущего эмоционального состояния (81%) или замена коктейлей на посещение склепов – ведь "паранормальный туризм" становится все более популярным (65%) – 2027 год обещает сделать путешествия по-настоящему непредсказуемыми", – отмечают в Booking.com.

10 самых популярных городов в 2027 году по версии Booking.com

Чтобы определить лидеров рейтинга, Booking.com опросил 28 230 взрослых респондентов из 33 стран, планирующих поездки (деловые или туристические) в ближайшие 12-24 месяца. Онлайн-опрос проводился в июле-августе 2026 года. В выборку вошли направления, входящие в топ-1000 по количеству бронирований на Booking.com в период с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года. Полученный список был отсортирован по показателю прироста (в годовом исчислении). Список направлений был дополнительно скорректирован для обеспечения географического разнообразия.

Другие идеи для путешествий в 2027 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее свой топ самых трендовых туристических направлений на 2027 год представила поисковая система Skyscanner.

Также эксперты компании назвали самые выгодные для путешествия в 2027 году города мира.

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