Арестович на русском языке рассказал о сложностях двух последних заседаний ТКГ.

Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе Алексей Арестович обматерил пользователя социальной сети, когда тот попросил его перейти на государственный язык.

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Короткая словесная перепалка произошла под постом Арестовича в Facebook. Сейчас сообщение изменено, однако скриншоты опубликовали Perepichka News.

Арестович на русском языке рассказал о сложностях двух последних заседаний группы.

"Хотите понять, чем мы здесь занимаемся? Украинская делегация в ТКГ – это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго", – написал он.

Под заметкой спикера украинской делегации настойчиво попросили перейти на государственный, ведь тот представляет в переговорах с Россией Украину: "Господин, это же, но по-украински. Вы же утверждаете, что находитесь в составе УКРАИНСКОЙ делегации".

На что Арестович ответил довольно коротко: "Пошел на*уй". Но потом, похоже, передумал и удалил комментарий, отмечают в Telegram-канале.

Что известно об Арестовиче

28 октября Леонид Кравчук одобрил кандидатуру Алексея Арестовича на должность советника делегации по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и украинцев.

Арестовичу – 45 лет. Родился он в Грузии, учился в киевской школе, затем поступил на биофак КНУ имени Тараса Шевченко, позже – в Одесский институт сухопутных войск. Изучал психологию в российской школе «Человек среди людей» и теологию в Киевском институте святого Фомы Аквинского.

С 1999 по 2005 годы работал в ГУ разведки под руководством Игоря Смешко.

Работал актером в Киевском театре-студии «Черный квадрат». Снялся в эпизодических ролях в украинских и российских фильмах.

Проводит психологические семинары и тренинги.

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Автор: УНИАН