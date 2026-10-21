Хегсет: США не ограничивали работу Starlink для военных в Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не причастны к ограничению работы системы Starshield (военной версии Starlink – УНИАН) в Украине и не отдавали соответствующих приказов. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Clash Report

"Мы ничего не отзывали. Существуют условия предоставления услуг, которых, в конечном счете, необходимо придерживаться, и именно с этого всё и начинается. Starlink имеет право принимать такие решения. Однако, на наш взгляд, ничего не изменилось. Мы не издавали никаких приказов или чего-то подобного", – заявил он.

Также Хегсет прокомментировал вопрос о поставках Украине перехватчиков. По его словам, США хотят убедиться, что этих ракет в первую очередь достаточно у американских военнослужащих.

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В то же время глава Пентагона сказал, что позиция США в отношении Украины остается неизменной. Он заверил, что США желают украинцам удачи.

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Замедление работы Starlink в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом не участвовал в ограничении использования системы Starshield Украиной.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные тестировали Starlink в автомобилях на территории ЕС и не обнаружили там никаких ограничений. По мнению президента, это свидетельствует о спланированной операции против Украины.

Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа "не имеет никакого отношения" к ограничению работы Starlink в Украине.

18 октября Зеленский в интервью NBC сообщил, что сигнал об ограничении Starlink и Starshield для Украины поступил от правительства США.

По данным WSJ, основатель компаний SpaceX Илон Маск лично приказал ограничить работу военной версии Starlink, от которой зависит Украина.

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