В 'ПриватБанке' подешевела валюта: актуальный курс доллара на 21 октября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 21 октября, снизился на 5 копеек и составляет 45,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 50,90 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,60 гривни, а евро – по курсу 49,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 51,02 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 21 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро , гривна сохранила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,53 гривни за один евро, как и днем ранее.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 21 октября, снизился на 1 копейку и составляет 45,34 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,83 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 51,00 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,34 гривни за евро.

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