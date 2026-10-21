Во Львовской области 2027-й объявили годом Шухевича и УПА: Польша отреагировала

В Польше назвали это решение неприемлемым и способствующим усугублению разногласий между странами.

Львовский областной совет провозгласил 2027-й годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича. Соответствующие решения были приняты 20 октября на сессии облсовета.

Обосновывая такую инициативу, депутат от "Европейской солидарности" Святослав Шеремета отметил, что в следующем году будет отмечаться 120-летие со дня рождения главного командира УПА Романа Шухевича и 85-я годовщина со дня создания Украинской повстанческой армии.

"Для нас важно проголосовать за это, ведь это даст возможность организовать широкомасштабные мероприятия, чтобы отметить эти события", – пояснил он.

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Кроме того, в следующем году будет отмечаться 120-летие со дня рождения выдающегося украинского поэта, ученого и политического деятеля Олега Ольжича.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал это решение неприемлемым и не способствующим укреплению доверия между странами, а наоборот – усугубляющим разногласия.

"Важно, чтобы украинские власти дистанцировались от этой позиции", – отметил он.

Скандал с присвоением имени Героев УПА подразделению ВСУ

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Это решение вызвало резкое возмущение в Польше.

В частности, президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского высшей государственной награды Польши – Ордена Белого Орла. Президент Украины отправил награду обратно в Польшу по почте.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне скандала призвал президентов Украины и Польши к прямому диалогу.

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