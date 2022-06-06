Украинский адвокат отметил, что его друг до сих пор в коме.

Адвокат Маси Найем, который получил тяжелое ранение во время боя с российскими оккупантами, пришел в себя. Он лишился одного глаза.

Об этом Найем сообщил на своей странице в Facebook.

"Одного глаза у меня не будет никогда. Другим вижу плохо", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что его в больнице уже навестили родные. По его словам, его друг до сих пор в коме.

"Был брат, Отец, Костя и родные партнеры компании. Больше переживаю за своего друга, он все еще в коме. Все будет Украина! Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь", - подытожил Найем.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 июня стало известно, что на фронте Маси Найем получил тяжелое ранение. Однако тогда детальной информации о его состоянии не было.

Позже Мустафа Найем сообщил, что его брат находится в тяжелом состоянии - у него тяжелое ранение головы и глаза. Позже он указал, что военнослужащему ВСУ и общественному деятелю Маси Найему сделали операцию после тяжелого ранения на фронте. Он отметил, что по словам врачей, следующие несколько суток будут решающими в восстановлении его брата

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