Мустафа Найем по этому поводу оставил щемящее сообщение.

У экс-нардепа и журналиста Мустафы Найема умер отец.

Об этом политик сообщил в Facebook.

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"Вчера вечером ушел наш папа. Большой, сильный, красивый, светлый, открытый, гордый, суровый и нежный. Мне жаль, что я не умел говорить "люблю" самому близкому человеку. Мне вообще жаль, что мы мало говорили. Ему этот долг я уже не верну. Буду отдавать сыну", – написал он.

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Автор: Яна Ставская