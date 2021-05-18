Старший Найем умер вчера, 17 мая / фото УНИАН
У экс-нардепа и журналиста Мустафы Найема умер отец.
Об этом политик сообщил в Facebook.
Читайте такжеЯзыковой конфликт под Одессой: СМИ сообщают, что преподавателя уволилиСтарший Найем умер вчера, 17 мая.
"Вчера вечером ушел наш папа. Большой, сильный, красивый, светлый, открытый, гордый, суровый и нежный. Мне жаль, что я не умел говорить "люблю" самому близкому человеку. Мне вообще жаль, что мы мало говорили. Ему этот долг я уже не верну. Буду отдавать сыну", – написал он.
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