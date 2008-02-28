Офицер, убивший солдата, просит считать ЧП неосторожным обращением с оружием

Военная аппеляционная коллегия Верховного суда Украины оставила без удовлетворения третью по счету жалобу бывшего майора Николая ВЕННИКОВА, который в военной части в селе Селещина (Машевский район, Полтавская обл.) в августе 2006 года во время дежурства застрелил 18-летнего солдата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в Постановлении коллегии Верховного суда Украины от 27 февраля.

В связи с таким решением коллегии Суда в силу вступил приговор, вынесенный военным судом Черкасского гарнизона, согласно которому Н.ВЕННИКОВ признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (убийство) и ч.1 ст. 421 (нарушение уставных правил внутренней службы) и осужден к 13 годам лишения свободы. Военный апелляционный суд Центрального региона (Киев) оставил это решение в силе.

В частности, обвиняемый просил апелляционный суд переквалифицировать статью обвинения на неумышленное убийство - ст. 414 ч.2 Уголовного кодекса (неосторожное обращение с оружием, приведшее к гибели человека), которая предусматривает лишение свободы сроком от 2 до 10 лет. Апелляционный суд оставил жалобу Н.ВЕННИКОВА без удовлетворения.

Ранее суд решил осужденному Н.ВЕННИКОВУ вернуть военное звание "майор", которого его ранее лишил министр обороны.

В свою очередь родители погибшего солдата просили наказать Н.ВЕННИКОВА пожизненным лишением свободы.

Как сообщалось, 6 августа 2006 года рядовой Руслан Пащенко отказался подчиниться майору и переставить другой кинофильм на DVD-проигрывателе. В результате конфликта майор выстрелил из табельного пистолета Макарова в затылок рядовому, который от полученной травмы скончался в больнице. После инцидента майор пытался покончить жизнь самоубийством.