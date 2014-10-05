При обстреле Счастья ранены 9 мирных жителей и один военный

Об этом сообщает пресс-служба председателя Луганской областной госадминистрации Геннадия Москаля.

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«В 10.00 4 октября начался минометный обстрел опорного пункта 92-й бригады Вооруженных сил Украины возле села Артем вблизи города Счастье. А в 11.15 и 13.10 - минометный обстрел моста возле Счастья. Ранены 9 гражданских лиц и один военный 92-й бригады», - говорится в сообщении.

Также 4 октября боевики так называемого «войска Донского» совершили минометные обстрелы постов Нацгвардии в районе с. Бахмутка, обстреляли со стороны Первомайска из системы залпового огня "Град" блокпост батальона милиции "Луганск-1" в районе села Бобровое. В результате ранены 2 сотрудника милиции.

Кроме того, утром 5 октября велся минометный обстрел моста возле Счастья.

Кроме этого, по информации местных жителей из территории "ЛНР", в район Миллерово Ростовской области (Россия) возле границы с Украиной прибыли 100 военнослужащих ГРУ РФ в форменной одежде с оружием и полной екипировкой , которые ранее дислоцировались в Южной Осетии.