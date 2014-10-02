В Счастье обстреляли школу, обошлось без жертв
23:49, 02 октября 2014Политика
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Сегодня, 2 октября, в городе Счастье Луганской области была обстреляна средняя школа №56.
informator.lg.ua
В здание попали две двенадцатимиллиметровые бронебойно-зажигательные пули, сообщает издание Информатор.
Одна попала в стену здания. Другая — в кабинет географии, где занимался 5-Б класс.
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К счастью, никто из детей и работников школы не пострадал, учащиеся после окончания урока были эвакуированы.
С завтрашнего дня занятий в школе не будет — таково распоряжение областного управления образования. Учебный год для учеников 56-й школы начался только 16 сентября, и за две недели школа уже дважды подвергалась обстрелам. Также, неделю назад на школьном дворе разорвалась мина.
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