В Счастье обстреляли школу, обошлось без жертв

В здание попали две двенадцатимиллиметровые бронебойно-зажигательные пули, сообщает издание Информатор.

Одна попала в стену здания. Другая — в кабинет географии, где занимался 5-Б класс.

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К счастью, никто из детей и работников школы не пострадал, учащиеся после окончания урока были эвакуированы.

С завтрашнего дня занятий в школе не будет — таково распоряжение областного управления образования. Учебный год для учеников 56-й школы начался только 16 сентября, и за две недели школа уже дважды подвергалась обстрелам. Также, неделю назад на школьном дворе разорвалась мина.