Из России по «Должанскому» выпустили более 250 снарядов, убиты 4 пограничника

Со стороны Российской Федерации был обстрелян пункт пропуска «Должанский» в Луганской области, погибли четыре пограничника, два получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Вчера на протяжении четырех с половиной часов из района населенного пункта Черников Российской Федерации из минометов и гаубиц обстреливался пограничный пункт пропуска «Должанский» в Луганской области», - отметил он.

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По словам Лысенко, в целом по украинским пограничникам было выпущено более 250 снарядов.

«В результате обстрела убиты 4 и ранены 2 пограничника», - заявил Лысенко.

По информации Государственной пограничной службы Украины, на украинско-российской границе в пределах Донецкой и Луганской областей в течение суток террористы постоянно обстреливали позиции пограничных подразделений и сил АТО, в том числе с территории РФ, из стрелкового оружия, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

«С 10.00 до 13.05 и с 13.30 до 14.45 27 июля был осуществлен минометно-гаубичный обстрел пункта пропуска «Должанский» (Луганская область). Огонь велся из населенного пункта Черников (РФ), выпущено более 250 снарядов. В результате обстрела убиты 4 и ранены 2 пограничника», - говорится в сообщении.

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Также вчера был осуществлен минометный обстрел пункта пропуска «Мариновка» (Донецкая область). Пострадавших нет. Осуществлен минометный обстрел со стороны границы н.п. Дьяково.

По данным Госпогранслужбы, осуществлялись обстрелы ротных и батальонных тактических групп ВСУ, которые располагаются близ границы в Донецкой области. «Всего осуществлено 4 обстрела с применением артиллерии и противотанковых ракетных комплексов. Обстрел велся как с территории Украины, так и с территории России.

Сохраняется угроза нанесения артударов по силам АТО, которые действуют в пограничных районах Украины, с использованием огневых средств, рассредоточенных в районах российских населенных пунктов Матвеев-Курган, Куйбышево, Миллерово и Новошахтинск.

Кроме того, сегодня в 3.50 пограничным нарядом над пунктом пропуска «Успенка» (Донецкая область) зафиксирован разведывательный полет российского беспилотного летательного аппарата. «Как правило, после такого облета осуществляется артиллерийский обстрел украинских сил с территории Российской Федерации», - сообщили в Госпогранслужбе.