Солдат убил солдата ударом ладони в сердце

Судмедэксперты установили, что солдат срочной службы роты обеспечения отдельного батальона Воинской службы правопорядка ВСУ, который дислоцируется в Киеве, Андриан Поперечный умер от рефлекторной остановки сердца, которая произошла в результате удара.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, такую информацию сегодня обнародовал начальник Воинской службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины – начальник Главного управления Воинской службы правопорядка Вооруженных Сил Украины генерал-майор Федор МАКАВЧУК, комментируя результаты судебной медицинской экспертизы по факту смерти солдата срочной службы А.Поперечного.

“На данное время известно, что военнослужащий Андриан Поперечный умер от рефлекторной остановки сердца, которая произошла в результате удара ладонью в область грудной клетки. Такой диагноз установили судмедэксперты”, - сказал Ф.МАКАВЧУК.

Он отметил, что по факту смерти солдата А.Поперечного по представлению Воинской службы правопорядка в ВС Украины прокуратурой гарнизона города Киева возбуждено уголовное дело. “Окончательные результаты можно будет обнародовать только после проведения соответствующего расследования”, – добавил он.

Ф.МАКАВЧУК также отметил специфичность задач, возложенных на подразделение, где случилось происшествие. В отличие от других подразделений Вооруженных Сил Украины, военнослужащие которых в субботу-воскресенье имеют время для отдыха, в этом подразделении Воинской службы правопорядка в выходные военнослужащие выполняют задачи по патрулированию, охране и тому подобное.

Он также информировал о своей сегодняшней встрече с отцом погибшего военнослужащего, а также о том, что лично отправится на родину погибшего, где на завтра запланированы его похороны.

В свою очередь, начальник Центрального управления Воинской службы правопорядка по г. Киеву и Киевской области генерал-лейтенант Александр МАТВИЙЧУК сообщил, что согласно постановлению прокурора Киевского гарнизона солдат Михаил ШАБАН, который нанес удар, находится под стражей.

В отношении участников и свидетелей инцидента прокуратурой гарнизона города Киева и сотрудниками Воинской службы правопорядка в ВС Украины проводятся следственные действия.

Как уже сообщалось, по решению начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины Сергея КИРИЧЕНКО на период проведения расследования от должностей отстранены командир воинской части и командир роты обеспечения отдельного батальона Воинской службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.