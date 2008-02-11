”Газпром” отрицает, что переговоры с Нафтогазом были успешными

Встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который 12-13 февраля планирует посетить Москву, и главы российского газового монополиста ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА пока не запланирована. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ.

Он напомнил, что момент начала возможных ограничений поставок газа в Украину перенесен. По его словам, достигнуто соглашение о продолжении 12 февраля переговоров между председателем правления "Газпрома" А.МИЛЛЕРОМ и главой НАК "Нафтогаз Украины" Олегом ДУБИНОЙ по проблеме задолженности Украины за поставки российского газа.

Как сообщалось, сегодня вечером пресс-служба правительства Украины сообщила, что «делегация НАК "Нафтогаз Украины" во главе с Олегом ДУБИНОЙ, которая находится в Москве по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, подготовила условия для рабочего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в столицу Российской Федерации. Главный результат переговоров заключается в том, что поставки газа в Украину не прекратятся 12 февраля, как сообщалось раньше российской стороной".

Как передает News.ru, "Газпром" немедленно откликнулся на это сообщение: переговоры отнюдь не завершены. "Никаких договоренностей нет, никаких результатов нет", - заявил С.КУПРИЯНОВ. Он еще раз напомнил о восьмичасовой отсрочке и сказал, что это единственная уступка.

Как сообщалось, "Газпром" требует от украинской стороны погасить задолженность за поставленный газ в размере полутора миллиардов долларов.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО 12-13 февраля будет находиться в России с рабочим визитом.

Сегодня, 11 февраля, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Украина предлагает рассчитаться с RosUkrEnergo за прошлогодние долги за газ и одновременно перейти на прямые поставки газа.

"Что мы сегодня можем предложить в качестве выхода из этой ситуации? Мы готовы рассчитаться с "УкрГаз-Энерго" по ценам 2007 года, если она нам предъявит все соглашения и все акты сверки", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в Киеве на встрече с послами стран Европейского Союза и Большой восьмерки. Она отметила, что украинское правительство предлагает России с 1 января нынешнего года перейти на расчеты за поставляемый газ непосредственно с компанией RosUkrEnergo, убрав из схемы поставок "УкрГаз-Энерго". Премьер подчеркнула, что правительство предлагает одновременно с этим начать переговоры о выходе на прямые контракты между компанией "Газпрома" "Газэкспорт" и НАК "Нафтогаз Украина".