Черновецкий о выговоре, ”Элита-Центре”, миллионерах и своём заместителе

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что выговор, связанный с решением вопроса пострадавших в афере «Элита-центр», объявлен Президентом справедливо, но «не той персоне».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, Киевская горадминистрация на сегодняшний день сделала со своей стороны все возможное, чтобы ситуация, подобная «Элита-центр» больше не повторилась, кроме того, на протяжении двух лет пребывания на посту мэра столицы он лично написал много писем в правительство, администрацию Президента с необходимостью внесения на рассмотрение законопроекта, согласно которому продавать можно только построенные квартиры.

Как подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, на все эти письма он не получил ни одного ответа, потому что «много людей в Верховной Раде занимаются строительством жилья».

Он подчеркнул, что указ не был обсужден с ним лично до подписания, хотя, по его мнению, нужно было выслушать его объяснения.

«Я воспринимаю указ как аполитический и, в принципе, поддерживаю Президента в том, что он озабочен ситуацией с «Элита-центр». Но имейте в виду, что мы все вопросы формально давным-давно решили. Вся проблема была в том, что не хватило человечности у людей, которые занимались этим вопросом, и они спровоцировали пострадавших от «Элита-центр» пойти к администрации Президента», - пояснил мэр столицы.

Далее он добавил: «Президент правильно объявил выговор, но только не той персоне. И я его продублирую соответствующим образом».

Как сообщил журналистам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, в ближайшее время будет объявлен выговор его заместителю Виталию ЖУРАВСКОМУ.

Однако, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не согласен с решением, что горадминистрация должна компенсировать убытки абсолютно всем, кто пострадал в результате деятельности группы строительных компаний «Элита-центр».

«Там было очень много миллионеров, которые просто инвестировали деньги», - отметил городской председатель.