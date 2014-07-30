Во Львове хотят поставить на учет военнообязанных переселенцев из зоны АТО

Председатель Львовского областного совета Петр Колодий обратился к начальнику главного управления Министерства внутренних дел Украины во Львовской области Дмитрию Загарии и временно исполняющему обязанности военного комиссара Львовского областного военного комиссариата Александру Тищенко с просьбой всеми законными методами обеспечить постановку на военный учет жителей восточных областей, которые прибыли во Львовскую область на временное проживание и являются военнообязанными.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, причиной для такого обращения стали протестные акции жителей Самбирского и Старосамбирского районов Львовской области.

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Так, согласно информации Тищенко, 24 июля состоялось блокирование Самбирского объединенного городского военного комиссариата. Местные жители выражали возмущение скоплением на курортных территориях переселенцев из оккупированных территорий мужского пола призывного возраста, которые не желают выполнять конституционный долг по защите территориальной целостности государства.

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«В соответствии со статьей 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности является важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа, – говорится в письме председателя областного совета. – Учитывая справедливое возмущение жителей Львовщины сложившейся ситуацией, а также принимая во внимание упомянутую выше конституционную норму и положение Закона Украины «О военной обязанности и военной службе», в частности о том, что призывники и военнообязанные по прибытии на новое место жительства обязаны в семидневный срок стать на военный учет, обращаемся к Вам с просьбой всеми законными методами обеспечить прибытие в районные военные комиссариаты области для постановки на военный учет жителей восточных областей, которые являются военнообязанными и тех, кто достиг призывного возраста».