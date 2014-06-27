С начала проведения АТО с Донбасса эвакуировали свыше 1000 детей - Минсоцполитики

За период проведения антитеррористической операции из Донецкой и Луганской областей по состоянию на 26 июня с.г. эвакуировали1007 детей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

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По данным пресс-службы, из заведений системы Минсоцполитики эвакуировано 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, которые находились в приютах и центрах социально-психологической реабилитации. Из Донецкой области эвакуировано 26 детей, из Луганской области - 32 таких ребенка. Отмеченные дети вывезены непосредственно из зоны проведения боевых действий в заведения социальной защиты детей Киевской, Харьковской, Запорожской областей и г. Антрацит Луганской области, который безопаснее для их пребывания.

Кроме того, продолжается эвакуация с востока Украины также семей с детьми, которая происходит благодаря тесному сотрудничеству с общественными и благотворительными организациями.

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По состоянию на 26 июня этого года из восточных регионов выехало 395 детей из числа приемных семей и детских домов семейного типа: из Луганской области выехали 23 приемных семьи и 12 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 134 ребенка; из Донецкой области - 44 приемных семьи и 19 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 261 ребенок.