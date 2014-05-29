СБУ передала Меджлису документы о депортации татар из Крыма

Собранные отраслевым архивом СБУ документы лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву передал глава СБУ Валентин Наливайченко сегодня в Киеве.

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По словам Валентина Наливайченко, кроме этого, готовится к передаче вторая часть документов - о крымскотатарских военных, которые были на фронтах Второй мировой, и, вернувшись домой, были или уничтожены, или в принудительном порядке депортированы в спецпоселение. «То есть, победив фашизм, они подверглись повторному уничтожению», - сказал Валентин Наливайченко.

В свою очередь Мустафа Джемилев отметил, что эти документы, а также переданные СБУ в 2009 году засекреченные сообщения Курултая 1917-1918 годов, существенно помогут историкам в установлении правды. «Надеюсь на продолжение процесса, и мы получим также документальные материалы по подрывным действиям режима Януковича и ФСБ России по расколу единства крымскотатарского народа и его Меджлиса'', - сказал он. При этом Мустафа Джемилев допустил, что множество документов могут быть недоступны, так как остались на территории оккупированного Крыма.

В сборнике переданных документов есть ряд уникальных материалов - докладные записки высшему партийному руководству и руководству спецслужб, агентурные донесения, планы и отчеты о ходе выселения, а также документы о пребывании крымскотатарского народа в ссылке и начале автономистских движений среди татар. Отдельным сборником представлены материалы о выселении крымских татар, которые сегодня хранятся в Крыму и являются недоступными для украинских пользователей.