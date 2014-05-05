Глава МИД Турции планирует выступить в Совете Европы с докладом о притеснении крымских татар

Министр иностранных дел ТурцииАхмет Давутолглу планирует выступить на заседании комитета министров Совета Европы со специальным докладом по поводу притеснений крымских татар после аннексии Крыма со стороны России. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

В частности, речь в докладе пойдет о запрете на въезд в Крым лидеру крымских татар, признанному в тюркском мире общественному деятелю и политику Мустафе Джемилеву.

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Заседание комитета министров Совета Европы должно состояться 5-6 мая в Вене и будет проходить с участием министров иностранных дел стран мира.

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Как сообщает издание, глава внешнеполитического ведомства Турции также планирует обсудить крымскотатарский вопрос на двусторонней встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.