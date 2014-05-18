Джемилев призвал крымских татар отстаивать свои права

«Меджлис опасается за безопасность соотечественников, поэтому было принято решение проводить мероприятия в городах и районах. Но я думаю, народ будет все равно выходить на площадь Ленина, и они правильно сделают - свои права нужно отстаивать. Во времена СССР нам тоже много чего запрещали», - отметил Джемилев сайта «Крым.Реалии» .

Мустафа Джемилев выразил сожаление, что не сможет лично присутствовать на площади и поддержать свой народ.Читайте такжеДжемилев не поедет в Крым из-за угрозы открытых противостояний

«Запрет не снят, а ехать до границы просто так, терять день - я не могу это себе позволить», - подытожил Джемилев.

Меджлис крымскотатарского народа на внеочередном заседании в субботу принял решение провести 18 мая молебен и памятные мероприятия у закладных камней и памятных досок, посвященных жертвам депортации, во всех регионах полуострова.Читайте такжеВоенные вертолеты пытались сорвать траурный митинг в Бахчисарае

В субботу власти Крыма не дала крымским татарам провести акцию «Зажги огонь в своем сердце». Площадь Ленина в Симферополе окружили военные. 16 мая так называемый «премьер-министр Крыма» Сергей Аксенов подписал распоряжениео запрете массовых мероприятий на территории Крыма до 6 июня, в связи с напряженной обстановкой на юго-востоке Украины».