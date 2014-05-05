Джемилев заявляет о давлении на крымских татар: оккупанты пытаются их расколоть

Бывший руководитель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявляет, что в Крыму татары чувствуют давление, - оккупационный режим пытается вербовать их на свою сторону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джемилев сказал на брифинге в Украинском кризисном центре.

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Он подчеркнул, что после событий 3 мая, когда его не пускали на территорию Крыма, уже были официальные уведомления руководителя Меджлиса крымских татар о том, что против них возбуждены уголовные дела за массовые беспорядки и незаконный переход российской границы.

«Уже начались массовые визиты прокуроров, силовых структур по всем крымских татарам, а их более 2 тысяч (речь идет о крымских татарах, которые 3 мая пытались помочь Джемилеву проехать на территорию Крыма - УНИАН) с проверками документов, повестками о том, что они незаконно пересекали российскую границу. Джемилев подчеркнул, что крымскотатарские бизнесмены подвергаются проверкам с тем, чтобы «или полностью перекрыть бизнес, или же склонить их к сотрудничеству с российскими властями».

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Он подчеркнул, что «сейчас идет усиленная работа по вербовке из числа крымских татар себе сторонников. Это им как-то не удается. Потом они привозят с Казани казанских татар». По его словам, все это делается для того, чтобы расколоть крымских татар. Джемилев подчеркнул, что «работа по расколу продолжается в течение многих лет, но особенно интенсивно она велась с 2010 года», в том числе и режимом Януковича.

Джемилев напомнил, что крымский прокурор Наталия Поклонская заявила о возможности запрета на территории Российской федерации Меджлиса крымских татар.

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По его словам, если офисы будут закрыты, то Меджлис может перейти на полулегальную или нелегальную работу.

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Он сказал, что руководство Меджлиса будет делать все для того, чтобы акции протеста крымских татар носили «ненасильственный сугубо демократический характер».

При этом лидер крымских татар добавил, что если со стороны оккупационных властей будет применяться «грубая сила», то предусмотреть какая будет ответная реакция очень сложно