Глава комиссии по морали: 90% сериалов и шоу на украинском ТВ - российского производства

90% сериалов и шоу на украинских телеканалах - российского производства, заявил сегодня в Днепропетровске председатель Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали при Кабинете министров Василий Костицкий, сообщает Радио Свобода.

По его словам, особенность информационной продукции украинских каналов в последние годы заключается в том, что большинство фильмов, сериалов, ток-шоу и передач произведены в России.

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«В 2013 году мы проанализировали более сотни сериалов, шоу и другой продукции, которая транслируется на украинских каналах, и сделали вывод, что из них 90% - российского происхождения», - сказал председатель комиссии.

По данным Костицкого, даже положительные герои этих сериалов постоянно пьянствуют, совершают насильственные действия, берут взятки.

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«Нас приучают к тому, что это нормально, когда милиционеры берут взятки, якобы помогая при этом кому-то, пьянствуют на рабочем месте. Подобные передачи и сериалы отражаются на детской психике, которая работает методом считывания и воспроизведения», - считает он.

Василий Костицкий отметил, что мониторинги специалистов комиссии подтверждают: украинские СМИ в последнее время перенасыщены продукцией, пропагандирующей насилие и жестокость, кроме этого, материалы СМИ содержат слишком много эротики, нецензурной лексики и пренебрежительного отношения к человеку и его чувствам.

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«Таким образом, в стране готовится платформа для нормального восприятия обществом диктатуры. Наиболее ярким аргументом является то, что среди студенческой молодежи с каждым годом увеличивается число правонарушений, связанных с насилием. Также результаты социальных исследований показали, что 37% школьников готовы нарушить закон», - сказал он.

Костицкий также сообщил, что в настоящее время комиссия по вопросам общественной морали работает в обычном режиме, проводя мониторинг информационного рынка и реагируя на обращение народных депутатов, работников правоохранительных органов, общественных организаций и граждан.

В марта киевский суд вынес решение, согласно которому должно быть приостановлена ретрансляция четырех российских телеканалов в Украине во время рассмотрения иска Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания против дистрибутора российских каналов ООО «Торсат».