В Днепропетровске рассказали, откуда возьмут деньги для вознаграждения за сепаратистов

Днепропетровская областная государственная администрация выступает гарантом выплаты вознаграждений за поимку диверсантов и сдачу оружия.

Об этом сегодня сообщил журналистам и.о. заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов.

При этом он отметил, что вознаграждение будет выплачиваться не только за счет средств председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, "но также за счет специального фонда, созданного бизнесменами Днепропетровска, и Западного Донбасса". Филатов уточнил, что к фонду также имеет отношение один бизнесмен из Луганска.

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«ПриватБанк» к этому не причастен», - отметил и.о. заместителя председателя облгосадминистрации, комментируя различную информацию в Интернете.

По его словам, деньги есть и они будут выделены если соответствующие спецслужбы подтвердят причастность задержанных людей к диверсионной деятельности и сепаратизму.

Вместе с тем Филатов завил, что Днепропетровская ОГА как инициатор и гарант выплат не должна требовать отчета от спецслужб, идентифицирующих задержанных.

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Он также сообщил о «колоссальной поддержке местным населением в районах Днепропетровщины, граничащих с Донецкой и Харьковской областями, блокпостов установленных на автодорогах».

Руководитель Штаба национального спасения Днепропетровской области Юрий Береза сегодня сообщил журналистам, что уже выплачено вознаграждение за передачу 8 «зеленых человечков». По еще трем задержанным ведется проверка. По его словам, люди, которые передали диверсантов и сепаратистов на блокпостах, также предоставили видеоматериалы о причастности задержанных к событиям в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля руководство Днепропетровской облгосадминистрации и штаба национальной защиты региона заявило, что обещает вознаграждение за поимку диверсантов и освобождения захваченных пророссийскими силами административных зданий. За задержание «зеленого человечка» и выдаче патрульным обещали 10 тысяч долларов США, за каждую сданную единицу стрелкового оружия - от 1 до 2 тысяч долларов США, за каждое освобожденное административное здание - 200 тысяч долларов США.

Передача диверсантов, оружия и вознаграждения за них происходит анонимно на блок-постах на границе Днепропетровской области.