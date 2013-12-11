Во Врадиевке памятник Ленину облили белой жидкостью
11:59, 11 декабря 2013Общество
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В поселке городского типа Врадиевка Николаевской области неизвестные облили белой жидкостью памятник Владимиру Ленину, который расположен напротив здания районной государственной администрации.
Как сообщили УНИАН в областном управлении милиции, памятник облили в ночь на 11 декабря.
О случившемся в милицию утром сообщил заместитель председателя райгосадминистрации.
”Госслужащий обнаружил, что на обелиске Ленина появились пятна от какой-то жидкости белого цвета. Повреждение памятника состоялось ночью”, - сообщает ведомство.
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Милиция начала расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению хулиганских действий.
По результатам осмотра места происшествия правоохранители обнаружили остатки вещей, которые могли стать причиной появления пятен на памятнике.
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