Во Врадиевке памятник Ленину облили белой жидкостью

Как сообщили УНИАН в областном управлении милиции, памятник облили в ночь на 11 декабря.

О случившемся в милицию утром сообщил заместитель председателя райгосадминистрации.

”Госслужащий обнаружил, что на обелиске Ленина появились пятна от какой-то жидкости белого цвета. Повреждение памятника состоялось ночью”, - сообщает ведомство.

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Милиция начала расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению хулиганских действий.

По результатам осмотра места происшествия правоохранители обнаружили остатки вещей, которые могли стать причиной появления пятен на памятнике.