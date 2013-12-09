В Одесской области неизвестные разбили памятник Ленину
От памятника, который установлен на бетонном постаменте, была отбита верхняя часть почти до пояса, его фрагменты лежали у подножия постамента.
В Одесской области минувшей ночью неизвестные разбили памятник Владимиру Ленину.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, ночью поврежден памятник Ленину, установленный возле клуба железнодорожников в одном из парков города Котовска (районный центр), о чем в милицию сообщили местные жители.
Установлено, что от памятника, который установлен на бетонном постаменте, отбита верхняя часть почти по пояс, его фрагменты лежали у подножия постамента.
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По данному факту следственный отдел Котовского горотдела открыл уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
«Принимаются первоочередные розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного правонарушения», - заявили в отделе.