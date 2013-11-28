В Харькове напали на инкассаторов, один милиционер погиб, судьба второго неизвестна, объявлен перехват

Как передает корреспондент УНИАН, нападение произошло на улице командарма Корка рядом с супермаркетом "Класс".

По словам очевидцев, собравшихся рядом с местом происшествия, нападение произошло около 16.40. Сейчас на улице командарма Корка лежит тело, накрытое полотном.

Прилегающую территорию оцепили сотрудники милиции. Улица командарма Корка перекрыта работниками ГАИ.

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Как сообщили в МВД позже, нападавшие на инкассаторов скрылись с места преступления, захватив служебный автомобиль милиционеров.

По данным милиции, информация о том, что неизвестные лица совершили вооруженное нападение на улице Командарма Корка, поступила от оператора "102" сегодня около 18.00.

По предварительной информации, злоумышленники завладели инкассаторским автомобилем Hyundai Tucson с государственными номерами 2117-18 на синем цвете и скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

Потом стало известно, что на месте происшествия погиб водитель. Один из милиционеров, вероятно, остался в автомобиле, который захватил нападающий. Третий милиционер жив, однако его местонахождение и статус является тайной следствия.

Также известно , что инкассаторский автомобиль скрылся в направлении выезда из г. Харькова до границы с РФ . По области введен план перехвата "Сирена" с целью выявления угнанного автомобиля и нападающего .

На месте преступления оружие не обнаружено. Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. На месте преступления работают эксперты.