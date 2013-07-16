Убийство днепропетровских инкассаторов: милиция подозревает их коллегу (фото)
Главное управление МВД в Днепропетровской области подозревает в убийстве инкассаторов 15 июля их коллегу – 48-летнего жителя Кривого Рога Олега Калюжного.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью управления.
Милиция полностью указала имя инкассатора, который скрылся с места преступления с почти 500 тыс. грн в распространенном объявлении о розыске злоумышленника.
«Разыскивается Калюжный Олег Васильевич, 1965 года рождения, уроженец и житель города Кривой Рог, причастный к совершению убийства двух инкассаторов», - говорится в объявлении.
Как стало известно УНИАН от источника в правоохранительных органах Днепропетровской области, подозреваемый длительное время работал в разных банковских учреждениях, но долго нигде не задерживался. Его поиски продолжаются.
Как сообщал УНИАН, 15 июля около 13 часов на автотрассе Кировоград-Запорожье в Днепропетровской области был найден инкассаторский автомобиль «с расстрелянными инкассатором и водителем».
Второй вооруженный инкассатор исчез.
Из инкассаторского автомобиля пропало почти 500 тыс. грн, которые должны были быть доставлены из отделения «Ощадбанка» в Кривом Роге в райцентр Апостолово.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).
Главное управление МВД в Днепропетровской области обещает выплатить вознаграждение в сумме 10 тыс. грн за информацию о местонахождении убийцы двух инкассаторов. Милиция предупреждает, что злоумышленник при себе имеет два пистолета.