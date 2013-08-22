«Днепропетровскому террористу» позволили привести новых важных свидетелей

Об этом сообщили адвокатыобвиняемых в терактах в Днепропетровске.

По данным адвокатов, из заявленных 14 человек суд согласился вызвать семерых, учитывая настаивание адвоката и самого Дмитрия Ревы, пишет Радио Свобода.

Особые надежды защита возлагает на двух мужчин, которые в день взрывов получили от главного обвиняемого Сукачева идентичны смс-сообщение с вопросом, не пострадал ли кто-нибудь из «наших». Как известно, наличие такого смс-сообщения стало основанием для задержания Дмитрия Ревы как соучастника терактов.

«Ваша честь, я прошу обратить внимание, что Дмитрия Гришенцева и Виктора Пащенко просят вызвать по конкретных обстоятельствах: общение с Сукачевым в тот же день в тот же период, когда он прислал мне свое сообщение, государственное обвинение выдвигает мне в вину. Господин Гришенцев получил аналогичное сообщение. Я считаю, стоит поинтересоваться у них об обстоятельствах», - сказал Дмитрий Рева на суде.

Однако суд решил вызвать только одного из этих двух заявленных свидетелей.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации правоохранительных органов, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

1 июня 2012 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске. Он заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн. долларов.

Задержанные Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин и Дмитрий Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.