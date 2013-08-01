Обвиняемому в терроризме днепропетровцу стало плохо в суде - он голодает две недели

Обвиняемый в терроризме Виктор Сукачев уже две недели - с 18 июля продолжает голодовку в знак протеста против нарушений во время суда норм Уголовного процессуального кодекса и незаконного содержания под стражей двух других подсудимых – Дмитрия Ревы и Льва Просвирнина. Об этом УНИАН сообщил адвокат Сукачева Александр Шишкин.

По его словам, Сукачев только пьет воду. При этом администрация СИЗО предоставила в суд справку о том, что подсудимый может принимать участие в заседаниях

Шишкин отметил, что сегодня во время очередного слушания дела в Индустриальном районном суде Днепропетровска его подзащитному стало плохо и пришлось вызывать «скорую помощь».

По словам адвоката, у Сукачева медики диагностировали снижение давления. Ему ввели необходимую инъекцию и судебные слушания продолжились.

Шишкин отметил, что обеспокоен состоянием здоровья своего подзащитного.

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Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации правоохранительных органов, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

1 июня 2012 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске. Он заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн. долларов.

Задержанные Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин и Дмитрий Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.