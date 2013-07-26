В Харькове задержан россиянин, вербовавший украинок в сексуальное рабство

В Харькове задержан гражданин Российской Федерации, который пытался вывезти из Украины восемь девушек для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Артема Степанова, злоумышленника вместе с потерпевшими девушками задержали 25 июля на вокзале «Харков-пассажирский».

По его данным, 26-летний гражданин России подыскивал девушек с помощью харьковчанки, которой заплатил за ее услуги 2600 долларов. Вербовка проходила в помещениях ночных развлекательных клубов Харькова, а также на сайтах знакомств.

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В целом мужчине удалось подыскать 8 девушек, которых он пытался вывезти в Россию, где намеревался передать неустановленным лицам для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

На это время ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека, совершенное в отношении нескольких лиц).

Досудебное следствие продолжается. Его ход находится на контроле прокуратуры области. Мужчине угрожает до 12 лет лишения свободы.

Сейчас также ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других возможных лиц, причастных к совершению преступления.