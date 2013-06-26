Кабмин одобрил новые статьи УК о сексуальной эксплуатации детей

Соответствующий проект изменений в некоторые законодательные акты Украины, который разрабатывало Министерство юстиции в связи с ратификацией Украиной Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, правительство одобрило сегодня на своем заседании, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, законопроектом предлагается установить ответственность за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей, урегулировать процессуальные особенности расследования дел при участии детей - свидетелей и потерпевших от этого опасного явления, установить механизмы предотвращения совершения противоправных действий в отношении детей со стороны лиц, работающих в постоянном контакте с ними. Для этого предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины, Закон Украины «Об охране детства» и Закон Украины «О защите общественной морали».

Так, например, предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей «Сексуальное домогательство ребенка», проинформировал Лавринович.

По теме: Серийный педофил попался, когда усыновлял трех братьев из детдома

Данная статья будет предусматривать уголовную ответственность сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершенное с помощью компьютерных систем или телекоммуникационных сетей склонение малолетнего, несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет ребенка к действиям сексуального характера с целью развращения или вступления в половые отношения путем предложения и организации (создание необходимых условий) встречи или проведения такой встречи.

Предлагается установить уголовную ответственность не только за ввоз или вывоз из Украины продукции порнографического характера, но и за ее перемещение с использованием компьютерных систем или телекоммуникационных сетей, а также сбыт малолетним, несовершеннолетним или распространение среди них продукции порнографического характера.

Предлагается установить уголовную ответственность за принуждение малолетнего, несовершеннолетнего к участию в создании произведений, изображений или других предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, в том числе - совершенное лицом, от которого малолетний, несовершеннолетний был в материальной или в другой зависимости, или отцом, матерью, отчимом, мачехой, опекуном или попечителем, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или заботе о нем.

Предлагается также дополнить Уголовного кодекс статьями «Изготовление, приобретение, хранение, перемещение произведений, изображений или других предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию без цели сбыта», «Проведение зрелищного мероприятия порнографического характера».

Изменениями в УПК Украины предлагается, в частности, установить, что следователь, прокурор может допустить к участию в допросах другое лицо на выбор малолетнего, несовершеннолетнего. Допрос малолетнего, несовершеннолетнего лица должен проводиться без необоснованной задержки после события преступления в специально оборудованном, пристроенном для этих целей помещении и с помощью или с применением технических средств аудио- или видеозаписи.

Закон «Об охране детства» предлагается дополнить статьей «Требования к лицам, работающим в контакте с детьми» и др.

Предусматривается, что внесение предложенных изменений в законодательные акты Украины позволит внедрить дополнительные мероприятия, направленные на создание предохранительных, защитных и уголовно-правовых механизмов борьбы со всеми формами сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей, тем самым будет обеспечено соответствие законодательства Украины современным европейским стандартам в этой сфере, подчеркнул министр юстиции.

Как сообщалось, Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия была подписана от имени Украины 14 ноября 2007 года и ратифицирована Законом Украины от 20 июня 2012 года.