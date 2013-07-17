Эксперты называют неясным механизм выпуска и оборота казначейских векселей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе общения с журналистами во вторник заявили президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала и глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук.

«Пока даже не очень понятно, как будет работать инструмент и как его можно будет применить. Самый плохой вариант, когда его не смогут покупать финансовые инвесторы, а производители не смогут вернуть деньги после истечения срока действия такого сертификата (векселя - УНИАН)», - подчеркнул Фиала.

По его словам, предыдущий опыт использования в Украине НДС-облигаций здесь вряд ли применим. «Я боюсь, что векселя будут торговаться с куда более высоким дисконтом, чем НДС-облигации. Предложения векселей будет много, поскольку ими начнут гасить другие обязательства бюджета», - сказал Фиала.

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В свою очередь Лавренчук посетовал, что пока нет методологии выпуска таких бумаг.

«Мы не знаем этого продукта. НДС-облигации были известны, что будет с векселями – мы не знаем. И пока не будет методологии, мы можем только фантазировать на эту тему», - обратил внимание банкир.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями со сроком обращения 5 лет и 5% доходностью.

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявлял, что объем текущей задолженности по возмещению НДС составляет 4,5 млрд грн и еще 11 млрд грн, которые на сегодняшний день оспариваются в судах. Просроченной задолженности, по словам Клименко, в Украине нет. При этом Клименко заверял, что со своей стороны Миндоходов сделает все возможное, чтобы сделать вексель по-настоящему привлекательным финансовым инструментом.

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Однако в Федерации работодателей подсчитали, что объем потерь оборотных средств предприятий в случае полноценного введения в оборот казначейских векселей может составить 20 млрд грн.

Кабинет министров Украины дважды, в 2004 и 2010 гг., оформлял НДС-облигациями свою просроченную задолженность перед субъектами хозяйствования по возмещению им налога на добавленную стоимость. Во время последнего выпуска было эмитировано четыре транша общим объемом 16,4 млрд грн. Срок обращения выпущенных бумаг - до 2015 года. Предприятия - держатели НДС-облигаций могли или оставлять их себе, или продавать с дисконтом, пополняя свои оборотные средства.

По заявлению премьер-министра Украины Николая Азарова, благодаря такому инструменту фактически удалось ликвидировать просроченную задолженность по возмещению НДС.