Немцы прогнозируют, что инвесторы будут терять на украинских векселях до 30%

Такое мнение о принятом на прошлой неделе "вексельном" законе выразили немецкие эксперты в комментарии Немецкой волне.

Согласно закону, экспортеры могут получить вместо задолженности векселя сроком погашения до пяти лет. Кроме того, чтобы получить по векселям живые деньги, их, возможно, придется продавать со значительным дисконтом. Ссылаясь на опыт предыдущих лет, когда правительство уже экспериментировало с погашением задолженности ценными бумагами, эксперт юридической фирмы Beiten Burkhardt Юлиан Рис прогнозирует, что за векселя на рынке можно будет получить на 15-20% меньше их номинальной стоимости.

Его коллега из юридической фирмы Noerr Александр Вайгельт, указывая на прогнозы банкиров, говорит о потерях в 30%.

"Для многих компаний это вопрос выживания: они не могут себе позволить годами ждать возврата НДС. Есть, например, крупные компании, которым государство задолжало уже сотни миллионов долларов. Если деньги нужны быстро, то компании будут продавать эти векселя и с потерями в 20 или даже 30 процентов", - уверен Вайгельт.

Немецкие юристы советуют своим клиентам, если финансовая ситуация предприятия позволяет, набраться терпения и добиваться возвращения НДС всеми законными способами.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно реструктуризации бюджетной задолженности).

В пояснительной записке отмечается, что этим документом предлагается дополнить Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» новой статьей 22, согласно которой предоставить право Кабинету министров Украины реструктуризировать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходами государственного бюджета, возникшую по состоянию на 1 января 2013 года, путем выдачи финансовых казначейских векселей в установленных им объемах и порядке.

Также предполагается на добровольных началах осуществлять бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость путем выдачи финансовых казначейских векселей.

В законе предусмотрено предоставить право Кабинету Министров Украины реструктуризировать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходам государственного бюджета, возникшей по состоянию на 1 января 2013 в установленных им объемах, путем выдачи финансовых казначейских векселей сроком обращения до 5 лет, с доходностью, не превышающей 5%.

Право выдачи таких векселей предоставить органам, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств.