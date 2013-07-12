Миндоходов сделает НДС-векселя привлекательными

Как передает УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«НДС-векселя – это шаг вперед. Мы должны помнить, что брать или не брать – это решение налогоплательщика и оно добровольно. Автоматическое возмещение будет только в денежной форме. А мы сделаем все, чтобы институт казначейских векселей заработал, а налогоплательщикам было удобно», - подчеркнул Клименко.

По его словам, министерство готово к администрированию и имплементации документов. «Мы проводили консультации, и налогоплательщики нормально относятся к этой идее. Думаю, спрос на такие векселя будет. Но о цифрах (возможной эмиссии векселей - УНИАН) мы, наверное, сможем говорить позже», - отметил министр.

Вместе с тем, он напомнил, что, что объем текущей задолженности по НДС составляет порядка 4,5 млрд грн. «Задолженность по НДС - примерно 4,5 млрд грн. Это текущая задолженность. Не надо путать ее с просроченной задолженностью. Просроченной задолженности у нас нет. Но есть еще порядка 11 млрд грн – это то, что находится сегодня в судебных спорах – исторически спорные суммы», - сообщил Клименко.