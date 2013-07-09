Главное за день: обзор топ-новостей

Вице-президентом Египта стал экс-глава МАГАТЭ эль-Барадеи

Эль-Барадеи будет курировать в правительстве блок международных отношений. Также временный президент Египта Мансур Адли назначил на пост премьер-министра страны бывшего главу минфина Хазема эль-Беблави.

К слову, как сообщил украинский МИД, по состоянию на сегодняшний день в Министерстве иностранных дел Украины отсутствует информация о погибших или пострадавших гражданах Украины в результате противостояний в Египте.

Сноуден согласился на предложение о политубежище в Венесуэле

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден 9 июля согласился на предложение властей Венесуэлы переселиться в эту страну и получить там политическое убежище.

«Как и следовало ожидать, Сноуден дал согласие на предложение Мадуро о политическом убежище. Видимо, этот вариант показался Сноудену самым надежным», — написал председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в своем твиттере.

Однако позже по невыясненным причинам сообщение о согласии Эдварда Сноудена принять политубежище в Венесуэле исчезло из микроблога Алексея Пушкова.

В Болгарии утонул митрополит Кирилл

В Болгарии погиб митрополит Варненский и Великопреславский Кирилл, который после кончины патриарха Болгарского Максима с 10 ноября 2012 года являлся местоблюстителем патриаршего престола, то есть, фактически исполняющим обязанности патриарха.

Глава Сейма Польши считает необходимым признать Волынскую трагедию «геноцидом»

Председатель нижней палаты польского парламента, Сейма, Ева Копач считает необходимым признать Волынскую трагедию, являющуюся самым кровавым польско-украинским конфликтом в истории отношений двух народов, "геноцидом" поляков.

"Правду нельзя перекричать или передискутировать. 100 тысяч поляков, малых детей, женщин, мужчин, погибли тогда и это факты, относительно которых не должны вестись дискуссии", - отметила она.

В то же время, исторический скандал не сильно повлиял на повседневные рабочие отношения двух государств. Так, Польская Республика сообщила, что вскоре планирует открыть в Украине 17 новых визовых центров.

Яценюк сказал, кто готов возглавить инициативу Тимошенко

Инициативу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по проведению Национального круглого стола относительно евроинтеграции готов возглавить почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий. Об этом во время круглого стола “Европейская интеграция Украины: внутренние факторы и внешние влияния”, созванного Центром Разумкова в поддержку инициативы Тимошенко о созыве Национального круглого стола «Понимание ради европейского будущего», сказал лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Путин поздравил Януковича с днем рождения

Во время телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и график контактов на высшем уровне.

Также Президента Украины пытались поздравить активисты КУПРа в масках диктаторов Каддафи, Хусейна, Гитлера и Сталина, которые намеревались поздравить Президента Украины с днем рождения и вручить ему «членский билет в клуб диктаторов». На тот момент на улице Банковой их уже ожидал автозак и около 15 сотрудников милиции. После того, как активисты пытались пройти в Администрацию Президента, за неповиновение милиции их посадили в автозак и отвезли в райотдел.

Также утром в украинских СМИ появилась информация о закрытии Ливадийского дворца для празднования дня рождения президента. Как рассказал один из работников дворца, 9 июля Ливадийский музей закрыт для посещения, а всем сотрудникам дали выходной.

Однако позже в администрации президента заверили, что к закрытию дворца они не имеют отношения: "Мы тут ни при чем - там просто проходит правительственное совещание. На сайте Кабмина есть анонс этого события", сообщили в АП.

Хозсуд Киева закрыл дело о реприватизации Криворожстали

Хозяйственный суд Киева решил оставить без удовлетворения иск консорциума «Инвестиционно-металлургический Союз» (ИМС) к Фонду госимущества об отмене приказа от 2005 года о реприватизации «Криворожстали». Суд принял решение на основании неявки истца.

Опекуны Охматдета заявили, что больницу используют для прикрытия распила государственных средств

Члены Опекунского совета Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», представители общественных организаций выразили глубокое разочарование неспособностью Кабинета министров Украины обеспечить бесперебойное и своевременное финансирование модернизации главной детской больницы страны. Об этом говорится в их открытом обращении к премьер-министру Николаю Азарову.

«Опекунский совет «Охматдета» категорически против манипуляций и циничного использования модернизации больницы для прикрытия очередной распилки государственных средств», - отмечается в обращении.

Участники протеста из Врадиевки идут в Умань

Утром участники протеста были в Головановске Кировоградской области, а вчера - в городе Первомайск Николаевской области, где оставили в РОВД свои требования. После этого протестующие отправились в Умань.

В Москве на редакцию газеты напали «хулиганы с украинскими лозунгами»

"8 июля в 14:25 к редакции газеты «Московский Комсомолец» со двора дома 5 (угол улицы 1905 года и улицы Костикова), выкрикивая лозунги «Слава Украине!», «Героям слава!» «Слава нации», организованно и в быстром темпе подошла толпа из нескольких десятков молодых людей. Большинство были в медицинских масках, с плакатами и файерами. Они зажгли на подходе к крыльцу «МК» файеры и намеревались проникнуть внутрь здания", - сообщили в издании.

Службе безопасности удалось заблокировать вход в редакцию и выбросить попавший внутрь файер.