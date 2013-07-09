Опекуны Охматдета: больницу используют для прикрытия распила государственных средств

Члены Опекунского совета Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», представители общественных организаций выражают глубокое разочарование неспособностью Кабинета министров Украины обеспечить бесперебойное и своевременное финансирование модернизации главной детской больницы страны.

Об этом говорится в их открытом обращении к премьер-министру Николаю Азарову, текст которого передан УНИАН.

«3 июля возглавляемое Вами правительство распределило государственные деньги по статье, где указано направление средств “в том числе на строительство НДСБ «Охматдет», выделив на достройку больнице только 50 млн грн из 2,2 млрд грн. Для нас, волонтеров, это стало убедительным свидетельством безразличия власти к реальным потребностям украинцев. Опекунский совет «Охматдета» категорически против манипуляций и циничного использования модернизации больницы для прикрытия очередной распилки государственных средств», - отмечается в обращении.

По словам его авторов, премьер-министр должен честно признать, что завершение модернизации и начало эксплуатации нового корпуса «Охматдета», где 25 тыс. тяжелобольных детей могли бы найти спасение, не произойдет в публично обещанный им срок - до конца 2013 года.

«Для Вас сдвиг графика строительства – это, наверное, пустяк. Для нас – это потеря шанса спасти жизни многих детей. Волонтеры и благотворители, которые годами помогают, спасают жизнь украинских детей в клиниках Западной Европы, России и даже Беларуси, не могут бесконечно решать эту проблему вместо власти, и при этом наблюдать шокирующее безразличие, коррупцию и безответственность всех ветвей власти», - подчеркивается в обращении.

Кроме того, члены Опекунского совета «Охматдета» считают, что Азаров также должен признать, что Кабинет министров не сумел выполнить поручение Президента от апреля этого года об обеспечении бесперебойного финансирования такого стратегического и важного социального объекта, как первая в стране детская больница, где все тяжелобольные дети могли бы получить современное лечение, в т.ч. трансплантацию костного мозга от несемейного донора.

Также авторы обращения заявляют, что и Верховная Рада оказалась неспособной поставить интересы детей выше интересов пивных, алкогольных и табачных компаний. «Председатель Верховной Рады и депутаты на протяжении почти трех месяцев так и не смогли даже включить в повестку дня пакет законопроектов № 2875, 2876, 2880, поданный более чем 30 депутатами, как от большинства, так и от оппозиции. Между тем эти законопроекты благодаря повышению акцизов на пиво позволили бы профинансировать не только достройку «Охматдета», но и другие безотлагательные потребности украинской медицины», - отмечается в документе.

«Мы всегда поддерживали увеличение акцизов и на другую алкогольную продукцию, и на табак. Все дополнительные поступления общественность просила направить на программы по здравоохранению украинцев. Своевременное принятие законопроектов спасло бы сотни маленьких украинцев от смерти, а модернизацию «Охматдета» - от позорного превращения обещанного Президентом Януковичем и Вами в «Больницу будущего-2», причем с преступным замораживанием четверти миллиарда гривен, уже вложенных в незавершенное строительство. Однако Ваше правительство лишь тянуло время, не давая заключения на упомянутые законопроекты, чтобы только в последнюю пленарную неделю предложить законопроект со смешным ростом ставок акцизов на алкоголь, табак и пиво (аж на 4 копейки)», - заявили также авторы обращения.

Поэтому они требуют от премьера публично объяснить, как он планирует выполнить неоднократные обещания Президента Украины Виктора Януковича в определенные сроки ввести в строй новый современный корпус больницы.

Также члены Опекунского совета «Охматдета хотят услышать от Азарова объяснения, откуда планируется брать средства на завершение строительства и «правдой ли является то, что Вы не будете повышать акцизы, а предложили взять ссуду под государственные гарантии, загоняя в долговую яму будущие поколения украинцев?».

«К сожалению, цена промедления в данном случае уже измеряется потерянными жизнями детей. Не можете найти средства на строительство больницы в обещанные Вами же сроки – предлагайте Вашим министрам взять под опеку каждого тяжелобольного ребенка Украины, жизнь которого нельзя спасти здесь и сейчас», - призвали Азарова члены Опекунского совета «Охматдета».