На Банковой говорят, что Ливадийский дворец закрыт из-за Азарова, а не Януковича

О том, что АПУ открещивается от закрытия Ливадийского дворца, сообщает издание Украинская правда, получившее звонок от пресс-службы Януковича.

"У вас там новость со ссылкой на "Вести", что из-за президента закрыли Ливадийский дворец. Так вот мы тут ни при чем - там просто проходит правительственное совещание. На сайте Кабмина есть анонс этого события", - пояснили изданию.

На Правительственном портале в анонсе указано, что сегодня в Ливадийском дворце запланировано проведение совещания по рассмотрению региональных аспектов реализации Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы под председательством премьер-министра Николая Азарова.

Как указано в анонсе, в совещании принимают участие первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры, министры, руководители других центральных органов исполнительной власти, председатель Совета министров Автономной Республики Крым, руководители облгосадминистраций, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций.

Издания предполагают, что официальная часть поздравления президента начнется сразу после заседания совещания.