Путин и Янукович обсудили график контактов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

«В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы российско-украинского сотрудничества, в том числе график контактов на высшем уровне», - говорится в сообщении.

Кроме этого, Путин поздравил Януковича с Днём рождения, передал пожелания здоровья и благополучия, дальнейших успехов на благо дружественного народа Украины.

В тоже время в поздравлении Путина, направленного в адрес Президента Украины, отмечается, что Янукович за годы пребывания на президентском посту много сделал для решения насущных вопросов социально-экономического развития Украины.

«Как последовательный сторонник дружественных отношений между нашими государствами, Вы вносите вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях», - отмечается в поздравлении Путина.

«Искренне дорожу взаимопониманием и доверием, установившимися между нами. Буду рад новым встречам с Вами. Уверен, что продолжение нашего конструктивного диалога, активной совместной работы будет способствовать дальнейшему наращиванию российско-украинского стратегического партнёрства на благо братских народов наших стран», - отметил Президент России.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в пресс-службе Кремля сообщили, что участие Путина в праздновании 1025-летия Крещения Руси 27-28 июля в Киеве согласовывается.