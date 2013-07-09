Вице-президентом Египта стал экс-глава МАГАТЭ эль-Барадеи

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника временного главы государства по СМИ Ахмеда Аль-Муслимани.

Также Мансур Адли назначил на пост премьер-министра страны бывшего главу минфина Хазема эль-Беблави.

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Представитель президентской канцелярии также отметил, что вновь назначенный глава кабмина, ранее работавший министром в правительстве Исама Шарафа, уже начал консультации с потенциальными членами будущего правительства.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министром страны может стать Мухаммед эль-Барадеи и Самир Радван, однако консервативная салафитская партия ''Ан-Нур'' категорически отвергла эти кандидатуры. Экс-глава кабмина Хишам Кандиль накануне официально ушел в отставку.

Накануне временный президент Египта Адли Мансур издал указ о принятии новой Конституционной декларации. Документ предполагает созыв в течении двух недель Конституционной комиссии для внесения поправок в основной закон страны и проведения через шесть месяцев президентских выборов. Также документ предоставил временному главе государства право издавать законы после консультаций с кабинетом переходного правительства.

В среду армия Египта отстранила от власти президента, временно приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства. По данным СМИ, в настоящее время Мурси удерживается на одном из объектов египетских вооруженных сил.