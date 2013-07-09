Сообщение о согласии Сноудена на убежище в Венесуэле исчезло из Twitter
18:07, 09 июля 2013Политика
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Сообщение о согласии Сноудена на политубежище в Венесуэле исчезло из микроблога депутата Госдумы РФ Пушкова.
Пушков сообщение удалил
Сообщение о согласии бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена принять политубежище в Венесуэле исчезло из микроблога главы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Пушкова в Twitter.
Об этом сообщает РИА Новости.
Чуть более получаса назад Пушков написал в Twitter, что "Сноуден дал согласие на предложение Мадуро (Николас Мадуро - президент Венесуэлы) о политическом убежище".
В минувшее воскресенье глава венесуэльского МИД Элиас Хауа заявил, что власти Венесуэлы ждут в понедельник от Сноудена ответа на предложение о предоставлении убежища. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что его страна получила прошение об убежище от Сноудена.
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