Сообщение о согласии Сноудена на убежище в Венесуэле исчезло из Twitter

Сообщение о согласии бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена принять политубежище в Венесуэле исчезло из микроблога главы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Пушкова в Twitter.

Об этом сообщает РИА Новости.

Чуть более получаса назад Пушков написал в Twitter, что "Сноуден дал согласие на предложение Мадуро (Николас Мадуро - президент Венесуэлы) о политическом убежище".

В минувшее воскресенье глава венесуэльского МИД Элиас Хауа заявил, что власти Венесуэлы ждут в понедельник от Сноудена ответа на предложение о предоставлении убежища. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что его страна получила прошение об убежище от Сноудена.