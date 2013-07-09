Глава Сейма Польши считает необходимым признать Волынскую трагедию «геноцидом»

Об этом она сказала сегодня в Sygnalach Dnia на Польском радио.

"Правду нельзя перекричать или передискутировать. 100 тысяч поляков, малых детей, женщин, мужчин, погибли тогда и это факты, относительно которых не должны вестись дискуссии", - отметила она.

Копач выразила мнение, что Сейм должен принять заявление по этому делу единогласно.

Она отметила, что проект заявления, определяющий те трагические события "геноцидом", может быть рассмотрен в нижней палате парламента в среду, 10 июля.

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Копач подчеркнула необходимость отделить современную политику и нынешние отношения с Украиной от исторических событий 70-летней давности.

В пресс-службе польского Сейма УНИАН сообщили, что проект упомянутого заявления может быть представлен завтра, отметив, что сегодня трудно прогнозировать, когда именно может состояться голосование этого документа.

Пресс-секретарь главы Сейма Ивона Сулик отказалась прокомментировать УНИАН, повлияло ли на позицию Евы Копач обнародованное на прошлой неделе заявление почти 150 депутатов Верховной Рады Украины, которые призвали польский парламент признать те события "геноцидом".

Она отметила, что руководитель Сейма до сих пор еще не получила это письмо и не будет комментировать это дело на базе медийных сообщений.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе депутаты Партии регионов, КПУ и ряда внефракционных в специальном письме призвали Сейм Польши признать «Волынскую резню геноцидом польского народа и осудить преступные деяния украинских националистов».

20 июня высшая палата польского парламента - Сенат большинством голосов принял заявление по поводу 70-й годовщины Волынской трагедии, которую назвал в нем "этнической чисткой с признаками геноцида".

Справка УНИАН. Годовщину Волынской трагедии в Польше отмечают 11 июля, которое часть политиков предлагают установить Днем памяти мученичества кресовян - поляков, проживавших до Второй мировой войны на территории нынешней Западной Украины.

Ранее представители правящей в Польше партии "Гражданская платформа" (РО), в которую входит Ева Копач, выступали против названия Волынской трагедии "геноцидом", аргументируя, что это может навредить отношениям с Украиной.