Членов КУПРа, которые пришли на Банковую поздравить Януковича, забрали в милицию
15:26, 09 июля 2013Политика
1158 0
Членов Коалиции участников Помаранчевой революции (КУПР), которые пришли на Банковую поздравить Президента Украины Виктора Януковича с днем рождения, забрали в районное отделение милиции
Сегодня Януковичу - 63
Как передает корреспондент УНИАН, в Администрацию Президента пришли 4 членов КУПРа в масках диктаторов Каддафи, Хусейна, Гитлера и Сталина, которые намеревались поздравить Президента Украины с днем рождения и вручить ему «членский билет в клуб диктаторов».
На тот момент на улице Банковой их уже ожидал автозак и около 15 сотрудников милиции.
Когда активисты подошли к входу в АП, судебный распорядитель зачитал постановление суда, которое запрещает проводить мирные собрания на улице Банковой. После того, как активисты пытались пройти в Администрацию Президента, за неповиновение милиции их посадили в автозак и отвезли в райотдел милиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter