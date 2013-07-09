Членов КУПРа, которые пришли на Банковую поздравить Януковича, забрали в милицию

Как передает корреспондент УНИАН, в Администрацию Президента пришли 4 членов КУПРа в масках диктаторов Каддафи, Хусейна, Гитлера и Сталина, которые намеревались поздравить Президента Украины с днем рождения и вручить ему «членский билет в клуб диктаторов».

На тот момент на улице Банковой их уже ожидал автозак и около 15 сотрудников милиции.

Когда активисты подошли к входу в АП, судебный распорядитель зачитал постановление суда, которое запрещает проводить мирные собрания на улице Банковой. После того, как активисты пытались пройти в Администрацию Президента, за неповиновение милиции их посадили в автозак и отвезли в райотдел милиции.