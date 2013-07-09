СМИ: Ливадийский дворец закрыли - там будет праздновать Янукович

Официальная часть празднования дня рождения Президента, по информации газеты «Вести», начнется в Ливадийском дворце.

Как рассказал изданию один из работников дворца, 9 июля Ливадийский музей закрыт для посещения, а всем сотрудникам дали выходной: «Во дворце может разместиться до сотни гостей. Столы устанавливаются в Итальянском дворике, который впервые за сто лет капитально отремонтировали. Завозится специальная посуда. Яства все тоже будут привозные, поскольку во дворце нет своей кухни».

Очевидно, вечером будет фейерверк — так было в предыдущие годы.

Неофициальная часть праздника пройдет в резиденции «Заря».