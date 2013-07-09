СМИ: Ливадийский дворец закрыли - там будет праздновать Янукович

09:29, 09 июля 2013
Политика
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Столы устанавливаются в Итальянском дворике, который впервые за сто лет капитально отремонтировали.

Янукович будет принимать гостей здесь. Фото: crimea.vj.ua

Официальная часть празднования дня рождения Президента, по информации газеты «Вести», начнется в Ливадийском дворце. 

Как рассказал изданию один из работников дворца, 9 июля Ливадийский музей закрыт для посещения, а всем сотрудникам дали выходной: «Во дворце может разместиться до сотни гостей. Столы устанавливаются в Итальянском дворике, который впервые за сто лет капитально отремонтировали. Завозится специальная посуда. Яства все тоже будут привозные, поскольку во дворце нет своей кухни».

Очевидно, вечером будет фейерверк — так было в предыдущие годы.

А здесь будет неофициальная часть праздника /Фото: danidar.ru

Неофициальная часть праздника пройдет в резиденции «Заря».

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