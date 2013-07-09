Польша планирует открыть в Украине 17 визовых центров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 9 июля, во время встречи с председателем Закарпатского областного совета Иваном Балогой сообщил Генеральный Консул Республики Польша во Львове Ярослав Дрозд.

Как сообщает пресс-служба Закарпатского областного совета, по словам генерального консула, с 9 августа в техническом режиме, а с 27 августа в официальном визовый центр республики Польша начнет работать в Ужгороде.

«В целом руководством Польши запланировано открыть в Украине 17 визовых центров», - сообщил Дрозд. Он также уточнил, что сейчас работают только два таких центра.

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Генеральный консул рассказал: «В Ужгороде в структуре визового центра будут работать 8 сотрудников, на обслуживание одного посетителя будет выделяться по 15 минут. Стоимость услуг в пункте приема визовых анкет составит 18 евро».

При наличии всех необходимых и правильно оформленных документов шенгенскую визу Польша обещает оформлять в течение 7 дней.

«Новый центр должен приблизить закарпатцев к Европе. Мы заинтересованы в активизации и трансграничном сотрудничестве. На отрезке границы протяжностью 124 километра мы не имеем общих пунктов перехода. Такое положение дел нужно менять. Для этого нам следует работать над реализацией проекта по открытию пункта пропуска «Лубня – Волосатое». Это даст мощный толчок в развитии туристической отрасли», - прибавил Дрозд.

В целом, отметил он, Польское консульство во Львове в течение прошлого года выдало 324 тыс. виз для граждан Украины, что составляет 25% всех шенгенских виз, выданных в Украине.